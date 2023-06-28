Звезда « Джеффри Дамера» Эван Питерс сыграет в «Троне 3» с Джаредом Лето

Звезда сериалов «Американская история ужасов» и «Монстр: История Джеффри Дамера» Эван Питерс присоединился к Джареду Лето в грядущем фильме «Трон: Арес» — продолжении оригинального «Трона» и его сиквела. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.
Уже известно, что Джаред Лето в приключении сыграет воплощение сети Ареса. Какого персонажа воплотит Питерс, пока неясно.
Подробности сюжета нового «Трона» авторы пока держат в секрете. Только известно, что история будет крутиться вокруг программы, которая попадает в реальный мир, и солдата, который оказывается в цифровой вселенной.
Постановку нового «Трона» доверили Хоакиму Роннингу, который работал над «Малефисентой: Владычицей тьмы» и «Пиратами Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки».
Первый «Трон» вышел в 1982 году и давно стал культовым. В 2010-м Disney выпустила сиквел — «Трон: Наследие». Третий фильм станет прямым продолжением обеих лент. При этом до сих пор неизвестно, кто отвечает за саундтрек новой ленты — к музыке «Наследия» приложила культовая группа Daft Punk, которая официально уже распалась.
- 28 июня 2023
-
21:12
-
21:00
-
20:43
-
20:08
-
19:31
-
18:59
-
18:48
-
18:21
-
17:55
-
17:41
-
17:00
-
16:58
-
16:25
-
15:59
-
15:51
-
15:32
-
15:10
-
14:52
-
14:26
-
14:02
-
13:48
-
13:24
-
12:58
-
12:56
-
12:25
-
12:12
-
11:48
-
11:42
-
11:14
-
11:00
-
10:45
-
10:19
-
09:58
-
09:27
-
08:44