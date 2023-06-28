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Звезда « Джеффри Дамера» Эван Питерс сыграет в «Троне 3» с Джаредом Лето

Звезда « Джеффри Дамера» Эван Питерс сыграет в «Троне 3» с Джаредом Лето
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Звезда сериалов «Американская история ужасов» и «Монстр: История Джеффри Дамера» Эван Питерс присоединился к Джареду Лето в грядущем фильме «Трон: Арес» — продолжении оригинального «Трона» и его сиквела. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Уже известно, что Джаред Лето в приключении сыграет воплощение сети Ареса. Какого персонажа воплотит Питерс, пока неясно.

Подробности сюжета нового «Трона» авторы пока держат в секрете. Только известно, что история будет крутиться вокруг программы, которая попадает в реальный мир, и солдата, который оказывается в цифровой вселенной.

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Постановку нового «Трона» доверили Хоакиму Роннингу, который работал над «Малефисентой: Владычицей тьмы» и «Пиратами Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки».

Первый «Трон» вышел в 1982 году и давно стал культовым. В 2010-м Disney выпустила сиквел — «Трон: Наследие». Третий фильм станет прямым продолжением обеих лент. При этом до сих пор неизвестно, кто отвечает за саундтрек новой ленты — к музыке «Наследия» приложила культовая группа Daft Punk, которая официально уже распалась.

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