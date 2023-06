Бюджет The Last of Us 2 составил $ 220 млн — это одна из самых дорогих игр в истории

На производство второй части The Last of Us издатель потратил $ 220 млн, а разработка Horizon Forbidden West обошлась Sony в $ 212 млн. О стоимости разработки этих AAA-игр стало известно благодаря документам, которые всплыли в результате слушаний между Microsoft и Федеральной торговой комиссией США (FTC).

Оба показателя — именно производственный бюджет без учёта затрат на маркетинг. Также сообщается, что над Horizon Forbidden West работала команда из 200 человек, а пиковое число разработчиков The Last of Us 2 достигало отметки 300.

Редактор издания The Verge Том Уоррен подчеркнул, что информация о бюджетах всплыла из-за оплошности Sony. Компания забыла скрыть точные цифры в документе.

Бюджеты современных AAA-игр стабильно переваливают отметку в $ 100 млн. Например, на Battlefield 4 издатель потратил как раз $ 100 млн, а инвесторы CD Projekt RED вложили в разработку Cyberpunk 2077 около $ 174 млн. По данным инсайдеров, бюджет Death Stranding Хидео Кодзимы варьируется от $ 100 млн до $ 200 млн.