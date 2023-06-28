Дональд Гловер вернётся к роли Троя Барнса в продолжении сериала «Сообщество»

Знаменитый актёр, комик и музыкант Дональд Гловер снова сыграет Троя Барнса. Артист подтвердил, что вернётся к образу сумасбродного и гиковатого студента в полнометражном продолжении культового комедийного сериала «Сообщество».

Съёмки фильма по шоу «Сообщество» должны были стартовать в этом месяце, но из-за забастовки сценаристов производство ещё не было запущено. Дело в том, что создатели не успели дописать сценарий, а по правилам Гильдии сценаристов авторы не имеют права участвовать в производстве до окончания забастовки. Таким образом, создатель оригинального сериала Дэн Хармон приступит к съёмкам уже после завершения протеста.

Первый сезон «Сообщества» вышел в 2009 году. Шоу закрыли в 2015-м, после выхода шестого сезона. В сериале рассказывается о сообществе студентов, которое состоит из взрослых людей из самых разных слоёв общества. В картине к своим ролям вернутся Джоэл Макхейл (Джефф), Дэнни Пуди (Эбед), Элисон Бри (Энни), Гиллиан Джейкобс (Бритта). Пока неясно, появятся ли в картине другие ключевые участники «Сообщества»: Иветт-Николь Браун (Ширли) и Чеви Чейз (Пирс).