На Apple TV+ стартовал «Захваченный рейс» — сериал про захват самолёта c Идрисом Эльбой

28 июня в сервисе Apple TV+ стартовал сериал «Захваченный рейс» c Идрисом Эльбой. В онлайн-кинотеатре доступны первые два эпизода, которые можно посмотреть в том числе с русской озвучкой. В первый сезон шоу войдёт семь серий: финал выйдет уже 2 августа.

Видео доступно на YouTube-канале Apple TV. Права на видео принадлежат Apple.

«Захваченный рейс» рассказывает историю пассажира Сэма Нельсона. Он направляется из Дубая в Лондон и попадает на рейс, который внезапно захватывают террористы. Теперь он вместе с другими пассажирами должен помешать преступникам и добраться до места назначения в целости и сохранности.

Вместе с Идрисом Эльбой в проекте снялись Арчи Панджаби («Я — начало»), Кристин Адамс («Профиль»), Ив Майлс («Доктор Кто») и другие. Режиссёрами и сценаристами выступили британские постановщики Джим Филд Смит и Мо Али.