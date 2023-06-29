Фанат воссоздал битву Человека-паука Тоби Магуайра и Зелёного гоблина в «Нет пути домой»

Энтузиаст под ником Nulliverse решил немного приукрасить фильм «Человек-паук: Нет пути домой». Он добавил альтернативную сцену, в которой происходит сражение между Человеком-пауком Тоби Магуайра и Зелёным гоблином в исполнении Уиллема Дефо.

Сцена начинается с того, как Зелёный гоблин летит в сторону портала, где находятся Нэд и Мишель, но в этот момент на него нападает Человек-паук. Между персонажами завязывается битва, а потом включается кадры из самой картины.

По словам создателя ролика, он решил сделать эту сцену, чтобы порадовать фанатов и показать битву между давними врагами, которая так и не попала в финальную версию фильма. Однако позже появились фото со съёмок, на которых можно было увидеть сражающихся персонажей.

Видео доступно на YouTube-канале Nulliverse. Права на видео принадлежат Nulliverse, Sony Pictures.

Фильм «Человек-паук: Нет пути домой» вышел в декабре 2021 года, стал одним из самых кассовых кинокомиксов и собрал множество тёплых отзывов.

Затем лента добралась до цифровых сервисов, а четвёртая часть с Томом Холландом в главной роли уже в разработке.