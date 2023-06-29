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Дэвид Коренсвет, ставший новым Суперменом, давно мечтал сыграть героя

Дэвид Коренсвет, ставший новым Суперменом, давно мечтал сыграть героя
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Суперменом в новой киновселенной DC официально стал актёр Дэвид Коренсвет. Как оказалось, он буквально мечтал об этой роли, о чём рассказывал в интервью изданию Entertainment Weekly ещё в 2019 году.

Также Коренсвет отметил, что его часто сравнивают с Генри Кавиллом, поскольку у актёров явно есть схожесть во внешности. Супермена Генри Кавилла актёр называл мрачным, но интересным, а сам он хотел бы увидеть более позитивный образ героя.

Моё честолюбивое желание определённо состоит в том, чтобы сыграть Супермена. Я бы хотел увидеть, как кто-нибудь сделает оптимистичный ретроспективный образ Супермена. Мне нравится мрачный и суровый взгляд Генри Кавилла, но я бы хотел, чтобы следующий фильм был очень ярким и оптимистичным.

Возможно, желание Коренсвета исполнится и он сам сможет показать яркого и весёлого Супермена. Картина «Супермен: Наследие» выйдет 11 июля 2025 года.

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