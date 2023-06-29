«Традиционно сильно»: критикам понравился третий сезон «Ведьмака» с Генри Кавиллом
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Сегодня на Netflix вышла первая половина третьего сезона сериала «Ведьмак», а критики, посмотревшие первые серии раньше, поделились своими впечатлениями от них. Третий сезон в основном понравился журналистам, однако есть и слабые моменты.
По словам критиков, сюжетно третий сезон получился интересным. Также похвалили интригу вокруг главного злодея и актёрскую игру, в особенности выделили Генри Кавилла, для которого третий сезон станет последним. Среди недостатков выделяют проблемы с темпом, которые преследуют шоу с первого сезона.
Геральт, как всегда, остаётся угрюмым, но удивительно привлекательным, Йеннифэр вернулась к роли могущественного мага, а Цири приходит в себя и, наконец, становится больше, чем просто девицей в беде. Пожалуй, лучше всего изменение иллюстрирует Лютик, который во втором сезоне превратился в угрюмую рок-звезду, но снова стал свободным бардом, отпускающим слишком много шуток, обычно в неподходящее время.
На данный момент всё балансирует на острие ножа: традиционно сильный старт «Ведьмака» на этот раз дополнен блестящей затравкой к финалу. То, что происходит в первой половине, в лучшем случае заурядно, а в худшем – утомительно, но ожидание финала на пределе.
Первую половину сезона можно посмотреть на Netflix, а вторая выйдет 27 июля.
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