Кинотеатры России переносят премьеры новых «Трансформеров» и других новинок Голливуда

29 июня в России должен был начаться неофициальный прокат фильма «Трансформеры: Восхождение Звероботов». Изначально картина должна была выйти в стране ещё 15-го числа, однако в начале июня у российских кинотеатров сменился подрядчик, поэтому многие киносети заявили о непредвиденной задержке голливудских премьер.
Однако и 29 июня новые «Трансформеры» не вышли на экранах страны. Так, на сайте Mori Cinema всё ещё указана текущая дата, однако в расписании текущего дня фильма нет вообще. Аналогичная ситуация и в некоторых других киносетях — остальные либо вовсе не указывают дату релиза, либо молча переносят её на неделю вперёд.
Дата премьеры «Трансформеров» в «Алмаз синема»
Фото: «Алмаз синема»
Судя по всему, у российских кинотеатров до сих пор нет понимания, когда они смогут начать показ голливудских новинок. В Mori Cinema отмечают, что обязательно оповестят свою аудиторию о старте проката долгожданных картин.
Пока неясно, повлияет ли задержка премьеры «Трансформеров» на релиз «Флэша», «Индианы Джонса 5», седьмой «Миссии: невыполнима», «Барби» и «Оппенгеймера». Если отечественные кинотеатры не смогут найти себе стабильного подрядчика фильмов из СНГ, отечественным зрителям придётся дожидаться цифровых релизов.
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