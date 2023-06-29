Xiaomi представила бюджетный 32-дюймовый телевизор за 7 тыс. рублей
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Китайская компания Xiaomi представила бюджетный телевизор Xiaomi Mi TV EA32. Модель уже продаётся в Китае по рекомендуемой цене в 599 юаней — около 7 тыс. рублей.
Модель начального уровня оснащена металлическим корпусом Unibody с очень тонкими рамками. Разрешение 32-дюймового экрана составляет 1366x768 пикселей с частотой обновления экрана 60 Гц.
Xiaomi Mi TV EA32 получил четырёхъядерный процессор, 1 ГБ оперативной и 8 ГБ внутренней памяти, а также стереодинамики. Телевизор поддерживает двухдиапазонный Wi-Fi 2,4/5 ГГц и работает на операционной системе MIUI for TV 3.0. Отмечается, что количество встроенных приложений в ОС уменьшилось с семи до трёх.
Ранее компания выпустила один из самых дешёвых на рынке 4К-телевизоров с частотой 120 Гц.
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