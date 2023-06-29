В России стартовали продажи сверхбюджетного смартфона Poco C51 с 4G и большой батареей
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29 июня в России стартовали продажи бюджетного смартфона компании Xiaomi под брендом Poco — Poco C51. Об этом сообщает компания «Марвел-Дистрибуция», официальный дистрибутор бренда. Смартфон продаётся по рекомендуемой цене в 5990 рублей.
Poco C51 оснащён 6,52-дюймовым ЖК-экраном разрешением HD+ (1600x720 пикселей), процессором MediaTek Helio G36, 2 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, фронтальной камерой на 5 Мп, двойной основной камерой (8 и 0,3 Мп) и аккумулятором ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 10 Вт. Смартфон поддерживает 4G-связь, Bluetooth 5.0, GPS, ГЛОНАСС и сканер отпечатков пальцев.
Фото: Poco
Смартфон сразу же поставляется с предустановленной ОС Android 13, адаптированной для маломощных аппаратов.
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