Звезда сериала «Ведьмак» добился появления персонажа из книг только в третьем сезоне
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В третий сезон сериала «Ведьмак» добавили Веспулу — прачку из Новиграда и давнюю любовницу Лютика. Об этом попросил актёр Джои Бэти — исполнитель роли Лютика. Он заявил, что в шоу этот персонаж из книг лишним точно не будет. При этом в новом сезоне у персонажа и так немало романтических сюжетных линий.
Ещё Бэти попросил шоураннера Лорен Шмидт Хиссрич воссоздать в третьем сезоне сцену, в которой он и пробовался на роль Лютика.
Я настоял на том, чтобы добавить книжного персонажа. Я сказал: «Можем ли мы привести в шоу Веспулу, пожалуйста?» У нас есть эта сцена из книги, и было бы приятно вернуться к ней. Этот эпизод с Веспулой — это сцена, в которой я пробовался в проект пять лет назад.
Третий сезон сериала «Ведьмак» уже вышел на Netflix. Мы делимся впечатлениями от каждой серии в формате LIVE.
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