Известный стример выплатил долг отца — родитель расплакался от счастья

Популярный стример Кристофер Jay3 Павлофф во время прямой трансляции ошарашил своего отца. Он закрыл все долги родителя, и тот не смог сдержать слёз радости прямо в прямом эфире.

Кристофер сначала просто позвал папу на стрим, потом вручил ему конверт и попросил его открыть. Старший Павлофф вскрыл конверт, и по выражению его лица было ясно, что он в шоке. В конверте был документ о полном погашении семейного долга. Сын при этом не стал уточнять, какая сумма понадобилась для закрытия денежной проблемы.

Кристофер Jay3 Павлофф и его отец на стриме, где папа расплакался от счастья

Видео доступно в VK. Права на видео принадлежат Кристоферу Jay3 Павлоффу.

Недавно российский блогер и амбассадор UFC Хасбулла Магомедов, более известный как Хасбик, заявил о желании проводить прямые трансляции на платформе Kick, куда сейчас переходят многие популярные стримеры.