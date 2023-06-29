Известный стример выплатил долг отца — родитель расплакался от счастья

Популярный стример Кристофер Jay3 Павлофф во время прямой трансляции ошарашил своего отца. Он закрыл все долги родителя, и тот не смог сдержать слёз радости прямо в прямом эфире.
Кристофер сначала просто позвал папу на стрим, потом вручил ему конверт и попросил его открыть. Старший Павлофф вскрыл конверт, и по выражению его лица было ясно, что он в шоке. В конверте был документ о полном погашении семейного долга. Сын при этом не стал уточнять, какая сумма понадобилась для закрытия денежной проблемы.
Кристофер Jay3 Павлофф и его отец на стриме, где папа расплакался от счастья
Видео доступно в VK. Права на видео принадлежат Кристоферу Jay3 Павлоффу.
Недавно российский блогер и амбассадор UFC Хасбулла Магомедов, более известный как Хасбик, заявил о желании проводить прямые трансляции на платформе Kick, куда сейчас переходят многие популярные стримеры.
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