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Китайские смартфоны Realme блокируют в России

Китайские смартфоны Realme блокируют в России
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Многие читатели портала Mobiltelefon жалуются на блокировку несертифицированных в России глобальных моделей смартфонов Realme. Сообщается, что в «кирпичи» продолжают превращаться и китайские версии телефонов этой марки.

Владельцы смартфонов Realme сообщают, что на их устройствах заблокировалась Сеть. В результате звонить, отправлять СМС и пользоваться мобильным интернетом они не могут. Ранее о подобной проблеме впервые сообщили владельцы китайских версий смартфонов Realme.

Фото: Mobiltelefon

Представитель «Realme Россия» отметил, что блокировка происходит только с «серыми» смартфонами, которые выпускались не для российского рынка.

Блокировка не распространяется на устройства, которые продаются у сертифицированных партнёров Realme в России. Модели 11 и 11 Pro официально не представлены на нашем рынке. В большинстве случаев блокировка происходит именно на китайских моделях.

Специалисты отмечают, что теперь покупать китайские смартфоны на маркетплейсах вроде AliExpress — небезопасно.

Недавно в России начали официально продавать бюджетные смартфоны realme C55:
В России стартовали официальные продажи бюджетного смартфона realme C55
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