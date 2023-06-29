Третий сезон сериала «Утреннее шоу» стартует 13 сентября — первые кадры

Третий сезон популярного сериала «Утреннее шоу» с Дженнифер Энистон в главной роли стартует на AppleTV+ с 13 сентября. В шоу прибудут новые герои, которых играют звезда «Безумцев» Джон Хэмм и Николь Бахари, наиболее известная по работе в сериалах «Сцены из супружеской жизни» и «Чёрное зеркало». Хэмм играет главу канала UBA Пола Маркса, а Бахари — новую ведущую Кристину Хантер.
В день премьеры в онлайн-кинотеатре Apple будут доступны сразу две серии. После этого каждая новая будет выходить про средам. Всего запланировано 10 эпизодов.
Помимо Дженнифер Энистон, к своим ролям вернутся Риз Уизерспун, Марк Дюпласс, Билли Крудап, Джулианна Маргулис, Грете Ли и Карен Питтман. Авторы сериала поделились первыми кадрами третьего сезона.
Первые кадры третьего сезона сериала «Утреннее шоу»
Фото: AppleTV+
Фото: AppleTV+
Фото: AppleTV+
Фото: AppleTV+
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