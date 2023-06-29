В Steam заблокировали аккаунты со скинами из CS:GO стоимостью 174 млн рублей

Valve заблокировала несколько аккаунтов в Steam, инвентарь которых суммарно оценивается в 174 млн рублей. Эти аккаунты принадлежат трейдерам, которые сотрудничали с сайтом-рулеткой скинов CSGORoll. Об этом рассказал администратор другой рулетки — CSGOEmpire. Именно он и кинул страйк на эти аккаунты, заявив, что они ведут незаконную деятельность.

Администратор CSGOEmpire подчеркнул, что эти аккаунты суммарно отмыли более 1 млрд рублей. В CSGORoll некоторые пользователи выводили средства через криптовалюту. Но у них было условие — все они подписали договор о неразглашении информации.

Эта схема — прямое нарушение закона США. При этом CSGORoll работает в стране легально. CSGORoll после блокировки аккаунтов начал угрожать администратору CSGOEmpire.