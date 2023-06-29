Baldur's Gate 3 выйдет на ПК почти на месяц раньше — 3 августа

Разработчики из бельгийской студии Larian объявили о переносе Baldur's Gate 3. Теперь на ПК игра выйдет почти на месяц раньше — 3 августа вместо 31-го числа. Однако у авторов есть и плохие новости: PS5-версию им пришлось отложить на неделю: теперь она выйдет 6 сентября, одновременно с релизом Starfield.

Фото: Larian

Создатели отметили, что не хотят жертвовать качеством консольной версии, поэтому им нужно чуть больше времени на полировку. Авторы обещают выпустить игру с режимом 60 FPS без каких-либо серьёзных технических ухищрений.

Разработка Baldur's Gate 3 ведётся на протяжении последних шести лет. В ролевой игре от создателей Divinity: Original Sin на старте будет 12 классов, 46 подклассов, а также около 600 заклинаний. Игра выйдет на 13 языках, включая русский.