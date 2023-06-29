Вышел второй трейлер фильма «Дюна 2» Дени Вильнёва

Warner Bros. выпустила второй трейлер «Дюны 2» — продолжения эпической саги Дэни Вильнёва. В ролике показали множество новых кадров из сиквела и мельком объяснили сюжетную завязку.

Видео доступно на YouTube-канале Warner Bros. Pictures. Права на видео принадлежат Warner Bros. Pictures.

Сюжет продолжения будет посвящён Полу Атрейдесу и его становлению среди местных жителей планеты Арракис. Немалая часть хронометража будет отведена персонажу Чани, которую играет Зендея. Сценарий будет основан на второй половине научно-фантастического романа Фрэнка Герберта «Дюна», вышедшего в 1965 году.

Премьера «Дюны 2» состоится 3 ноября 2023 года. К своим ролям вернутся актёры из предыдущего фильма, включая Тимоти Шаламе, Ребекку Фергюсон и Зендею. Императора в сиквеле сыграет Кристофер Уокен, а Ирулан Коррино — Флоренс Пью.