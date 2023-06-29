У Apple Vision Pro будет ограниченная зона использования — всего лишь 1,5 метра

Чтобы исключить несчастные случай и травмы пользователей AR-очков Vision Pro, компания Apple ограничила зону их использования общей площадью 3х3 метра. А по факту лишь 1,5 метра. Об этом, ссылаясь на свои источники, сообщил портал 9to5Mac.

Многие эксперты считают, что это ограничение может сильно повлиять на игры и приложения, которые будут выпускаться для гаджета. Главный технический директор творческого агентства VR Mimir Ханс Карлссон сильно расстроился из-за ограничения Vision Pro. По его словам, новые AR-очки от Apple созданы для тех, кто любит сидеть на диване.

VR от Apple предназначен для любителей сидеть на диване. Никакого реального объёмного видео вне зоны дивана вы не получите. Никакого настольного тенниса, ничего, что заставит вас двигаться за пределы небольшого квадрата. Это обидно.

Согласно документации Apple, когда пользователь Vision Pro погружается в виртуальную реальность, очки определяют границу — она составляет лишь 1,5 метра от начального положения головы. Если голова выходит за пределы зоны, то система автоматически выключает виртуальный режим.

Некоторые специалисты считают, что это ограничение может быть частично или полностью снято теми, кто как следует освоился в VR-режиме Vision Pro. Другие уверены, что этим ограничением Apple будет поощрять сидение на диване, благодаря чему люди будут испытывать меньше усталости, а значит, дольше пользоваться очками компании, чем другими подобными гаджетами.