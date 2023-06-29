«Человек-паук: Паутина вселенных» — самый кассовый мультфильм в истории Sony
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«Человек-паук: Паутина вселенных» стал самым кассовым проектом в истории Sony Pictures Animation. Сиквел «Человека-паука: Через вселенные» уже заработал в мировом прокате $ 566 млн. Новый мультфильм от Sony ещё на старте получил хвалебные отзывы от критиков и зрителей. Прошлый самый кассовый проект анимационного отдела Sony — «Смурфики» 2011 года, который привлёк более $ 563 млн.
Естественно, новой ленте пока далеко до суперхитов Disney и Illumination. Но новый «Человек-паук» всё ещё идёт в прокате, и он вполне способен принести авторам ещё сотню или две миллионов.
Ранее сообщалось, что «Паутина вселенных» выйдет в онлайн-кинотеатрах 18 июля. Но в итоге выяснилось, что анимационный комикс доберётся до онлайна не раньше августа.
«Человек-паук: Паутина вселенных» — сиквел мультфильма «Человек-паук: Через вселенные». Вторая часть рассказывает о новых приключениях Майлза Моралеса в мире мультивселенных. Проект получил высокие оценки от критиков и аудитории: согласно оценкам на агрегаторах, пользователи считают картину лучшим проектом про Человека-паука в истории.
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