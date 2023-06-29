В Baldur’s Gate 3 более 170 часов роликов — это в разы больше всей «Игры престолов»

В ролевом приключении Baldur’s Gate 3, помимо геймплея, будет 170 часов сюжетных видеороликов. Это в три раза больше диалогов, чем во всех трёх романах «Властелин колец», вместе взятых. И более в два с половиной раза больше, чем продолжительность культового сериала «Игра престолов» — его общий хронометраж составляет 70 часов 14 минут.

Выходит, что только одни ролики в Baldur’s Gate 3 можно расценивать как огромный сериал. Ещё пара сравнений — общая продолжительность культовых «Симпсонов» составляет 271 час, а его транслируют более 30 лет. А 26 сезонов «Южного Парка» — это 162,5 часа визуального контента.

По словам представителей Larian Studios, в игре будет не только огромное количество видеороликов. В ней также будет библиотека из более чем 600 заклинаний и различных действий.

Сегодня также стало известно, что Baldur's Gate 3 выйдет на ПК на месяц раньше ранее обозначенного срока — 3 августа вместо 31-го числа.