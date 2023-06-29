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Арнольд Шварценеггер восхитился физической формой самого популярного блогера в мире MrBeast

Арнольд Шварценеггер восхитился формой самого популярного блогера в мире MrBeast
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Самый популярный YouTube-блогер в мире MrBeast недавно похвалился тем, что заметно сбросил вес. На его публикацию отреагировал Арнольд Шварценеггер. Легендарный актёр и культурист похвалил блогера за проделанную работу над телом, а также предложил ему подкачаться под личным присмотром.

Вау — фантастическая работа. Продолжайте вдохновлять людей! Дайте мне знать, если будете в Лос-Анджелесе и захотите подкачаться.

MrBeast в ответ сообщил Арнольду, что «это было бы здорово». А Шварценеггер отметил, что этого ждут миллионы фанатов блогера и Арнольда.

Как похудел самый популярный YouTube-блогер в мире MrBeast

MrBeast/Twitter
MrBeast/Twitter
MrBeast/Twitter
MrBeast/Twitter

Дочь Арнольда Шварценеггера недавно рассказала, как отец однажды повёз её в школу на хаммере, у которого не было ни окон, ни дверей, ни крыши. В тот момент Кэтрин ощутила неловкость.

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