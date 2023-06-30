Актёр Николас Кейдж купил место в самолёте для воображаемого друга своего сына
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Актриса Минни Драйвер в социальных сетях поделилась небольшим, но очень забавным фактом, связанным с известным актёром Николасом Кейджем. Как рассказала Драйвер, актёр купил место в самолёте для воображаемого друга своего сына.
Минни Драйвер отметила, что однажды летела в одном самолёте с Кейджем и его сыном, поэтому смогла застать такое необычное зрелище. Как можно понять, место было пустое, но там находился несуществующий друг сына актёра.
Всего у Кейджа три ребёнка: сыновья Уэстон Кейдж Коппола, Кал-Эл Коппола Кейдж и дочь Август Франческа. Одному из сыновей сейчас 17 лет, а другому — 32 года. Возможно, случай в самолёте произошел с 17-летним сыном. Притом актриса не стала уточнять временные рамки.
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