Актёр Николас Кейдж купил место в самолёте для воображаемого друга своего сына

Актриса Минни Драйвер в социальных сетях поделилась небольшим, но очень забавным фактом, связанным с известным актёром Николасом Кейджем. Как рассказала Драйвер, актёр купил место в самолёте для воображаемого друга своего сына.

Минни Драйвер отметила, что однажды летела в одном самолёте с Кейджем и его сыном, поэтому смогла застать такое необычное зрелище. Как можно понять, место было пустое, но там находился несуществующий друг сына актёра.

Всего у Кейджа три ребёнка: сыновья Уэстон Кейдж Коппола, Кал-Эл Коппола Кейдж и дочь Август Франческа. Одному из сыновей сейчас 17 лет, а другому — 32 года. Возможно, случай в самолёте произошел с 17-летним сыном. Притом актриса не стала уточнять временные рамки.