«Без Генри Кавилла зачахнет и умрёт»: зрители массово критикуют третий сезон «Ведьмака»

Вчера на Netflix вышла первая половина третьего сезона сериала «Ведьмак». Критики приняли её положительно, отмечая лишь некоторые слабые моменты, а вот обычные зрители, похоже, остались в куда большем недоумении.

На сайте Rotten Tomatoes у третьего сезона всего 49% свежести от аудитории, тогда как от критиков — 86%. Люди массово занижают рейтинг шоу. По большей части причина в том, что третий сезон станет для Генри Кавилла в роли Геральта последним, а дальше его заменит Лиам Хемсворт.

Фото: Rotten Tomatoes

Также люди в очередной раз громят шоу из-за несоответствия книгам Анджея Сапковского, ведь именно по ним должны делать все адаптации «Ведьмака».

Знают ли шоураннеры, как читать, или они намеренно игнорируют исходный материал?

Разочаровывает, что это не соответствует книгам.

Мне неприятно это говорить, но это, безусловно, худший сезон сериала. Это ни в коем случае не плохо, не поймите меня неправильно. Однако по сравнению с первыми двумя сезонами этот сезон средний.

Это определенно лучше, чем второй, но без Генри Кавилла это шоу зачахнет и умрет. Я сомневаюсь, что оно переживет четвёртый сезон. Ну что ж. По крайней мере, у нас тоже есть новая игра про ведьмака.

Это просто больно смотреть. Я люблю книги, в то же время я понимаю, что адаптировать сложное повествование может быть непросто. Но то, что представляет Netflix, — это полное месиво прекрасной фантазии. Сюжет явно лишён смысла.

Вторая половина третьего сезона выйдет 27 июля.