Марго Робби и Адам Драйвер отказались играть в «Фантастической четвёрке» — Джефф Снейдер
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Уже давно ходят слухи об актёрском составе фильма «Фантастическая четвёрка». Наиболее популярные слухи говорили о том, что роль Мистера Фантастика исполнит Адам Драйвер, а Сьюзан Шторм, его возлюбленную, сыграет Марго Робби.
Известный инсайдер Джефф Снейдер во время недавнего подкаста сообщил, что оба актёра отказались от участия в ленте. Причина в том, что они запросили слишком много денег, а Disney оказалась не готова так раскошеливаться.
Если верить Снейдеру, теперь для фильма должны снова искать двух основных актёров. Сколько займёт этот процесс, неизвестно.
Что касается других персонажей, то Человека-факела якобы должен сыграть Пол Мескал, а образ Существа воплотит Дэвид Диггс.
Фильм снимет Мэтт Шекман. Лента назначена на 2 мая 2025 года.
Полное расписание выхода проектов пятой фазы киновселенной Marvel
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