В YouTube объяснили, зачем будут наказывать тех, кто пользуется блокировщиками рекламы

YouTube уже давно борется с блокировщиками рекламы. Компании не нравится, что люди используют сторонний софт для отключения промоматериалов в роликах. Для таких случаев предлагается купить YouTube Premium, в которой нет рекламы.

В СМИ появлялась информация о том, что сервис введёт ещё более жёсткие ограничения для тех, кто пользуется блокировщиками рекламы. Например, таким пользователям будут запрещать пользоваться YouTube вообще. Продолжить просмотр можно будет после полного отключения блокировщика, внесения сервиса в «белый список» или покупки подписки Premium.

Фото: Reddit_n_Me

Представитель YouTube рассказал, почему вводятся такие жёсткие ограничения. Якобы чтобы сервис продолжал своё существование.

Реклама позволяет YouTube оставаться бесплатной для миллиардов пользователей по всему миру.