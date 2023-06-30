Фильм про Спауна планируют выпустить в 2025 году

Продюсер и глава студии Blumhouse Productions Джейсон Блум заявил, что фильм про Спауна планируют выпустить не раньше 2025 года. Дата может сдвинуться, но пока что планы примерно такие.

По словам Блума, разработка картины ещё на ранней стадии, не готов даже полноценный сценарий, но активная работа над лентой продолжится после завершения забастовки сценаристов в США.

Я бы сказал, что вам есть на что надеяться, потому что он находится в очень, очень активной разработке. Моим друзьям-сценаристам и студиям нужно разобраться в своих разногласиях и вернуться к работе, но у нас есть отличная группа людей, которая занимается лентой. Мы, возможно, действительно увидим фильм в 2025 году. Никаких обещаний, это мой прогноз.

Спаун — антигерой, агент ЦРУ, который попал в ад и, чтобы увидеть жену в последний раз, заключил сделку и стал адским существом по имени Спаун, обретя сверхчеловеческие возможности. Образ Спауна создал Тодд Макфарлейн.

Ожидается, что главную роль в фильме про Спауна сыграет Джейми Фокс, которого утвердили на роль несколько лет назад.