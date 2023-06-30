Вышел десятый эпизод сериала «Укрытие» — первый сезон официально завершён

30 июня на Apple TV+ состоялся выход десятого эпизода сериала «Укрытие», основанного на книгах из серии «Бункер» американского писатели Хью Хауи. Последняя серия первого сезона ответила на некоторые вопросы зрителей, при этом поставив перед ними совершенно новые загадки.

В «Укрытии» история крутится вокруг 10-тысячного поселения, которое живёт на 144 этажах глубоко под землёй. Это общество считает, что поверхность из-за глобальной катастрофы уже не приспособлена для жизни. В сериале центральных героев играют Ребекка Фергюсон («Дюна»), Рашида Джонс («Социальная сеть»), Дэвид Ойелоуо («Сельма») и Тим Роббинс («Побег из Шоушенка»).

Тем временем Apple уже продлила сериал на второй сезон, однако у него пока нет даже примерной даты выхода. Судя по всему, продолжение зрители увидят не раньше второй половины 2024 года.