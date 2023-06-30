«ВКонтакте» запустила бета-версию «VK Знакомств» — аналог ушедшего Tinder

Социальная сеть «ВКонтакте» запустила бета-версию мобильного приложения «VK Знакомства» для операционной системы Android, версия для iOS появится в ближайшее время. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
Приложение поддерживает все существующие функции сервиса «VK знакомства». Зарегистрироваться и войти в программу можно с помощью VK ID — единого аккаунта для всех проектов VK. Отмечается, что пользователи «VK знакомств» не встретят в сервисе своих друзей из «ВКонтакте» и пользователей из чёрного списка.
Бета-версия «VK знакомств» появилась всего за сутки до ухода Tinder — сверхпопулярного сервиса, предназначенного для романтических знакомств. Программа теперь официально недоступна на территории РФ, а для регистрации в ней больше нельзя использовать российские номера.
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