Актёр Адам Сэндлер «попал» в мир культовой God of War
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На канале eli_handle_b․wav вышло видео, автор которого поместил очередного персонажа из фильмов в видеоигру. В этот раз создатель ролика поместил Адама Сэндлера из фильма «Большой папа» в God of War 2018 года.
Сэндлер заменил Кратоса в роли спартанца и сына Атрея. Он встретился лицом к лицу с Бальдром, спас Атрея, познакомился с Фреей и всё же расправился с богом.
Видео доступно на YouTube-канале eli_handle_b․wav. Права на видео принадлежат eli_handle_b․wav, Sony.
На канале eli_handle_b․wav есть множество подобных роликов, в которых можно увидеть известных героев франшиз в видеоиграх. Автор роликов помещал в миры игр Бората, Эйса Вентуру, Джесси Пинкмана, Тириона Ланнистера и многих-многих других.
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