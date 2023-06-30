Актёр Адам Сэндлер «попал» в мир культовой God of War

На канале eli_handle_b․wav вышло видео, автор которого поместил очередного персонажа из фильмов в видеоигру. В этот раз создатель ролика поместил Адама Сэндлера из фильма «Большой папа» в God of War 2018 года.

Сэндлер заменил Кратоса в роли спартанца и сына Атрея. Он встретился лицом к лицу с Бальдром, спас Атрея, познакомился с Фреей и всё же расправился с богом.

Видео доступно на YouTube-канале eli_handle_b․wav. Права на видео принадлежат eli_handle_b․wav, Sony.

На канале eli_handle_b․wav есть множество подобных роликов, в которых можно увидеть известных героев франшиз в видеоиграх. Автор роликов помещал в миры игр Бората, Эйса Вентуру, Джесси Пинкмана, Тириона Ланнистера и многих-многих других.