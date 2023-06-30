В Mortal Kombat 1 очень легко сделать фаталити

Журналист издания Kotaku поделился своими впечатлениями от стресс-теста файтинга Mortal Kombat 1, который закончился несколько дней назад. Журналист обратил внимание на одну важную деталь — фаталити.
Как известно, фаталити — одна из главных фишек Mortal Kombat. Чтобы его сделать, нужно быть на определённом расстоянии от противника и нажать соответствующие кнопки, но в новой части серии это, похоже, сильно упростят.
По словам журналиста Kotaku, для выполнения фаталити достаточно на геймпаде нажать «вниз» на крестовине и одну другую кнопку. После этого зрелищное добивание будет выполнено. Примечательно, что в Mortal Kombat 11 разработчики уже пытались упростить выполнение фаталити, чтобы делать его по нажатию двух кнопок.
Как именно будут работать фаталити в Mortal Kombat 1, неизвестно. Возможно, будут как сложные варианты исполнения, так и упрощённые.
Mortal Kombat 1 выйдет 19 сентября на ПК, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch.
- 30 июня 2023
-
13:03
-
12:58
-
12:39
-
12:16
-
11:58
-
11:32
-
11:31
-
11:01
-
11:00
-
10:32
-
10:31
-
09:41
-
09:05
-
08:38
-
08:06
-
07:41
-
06:58
-
06:35
- 29 июня 2023
-
22:54
-
21:49
-
21:20
-
21:00
-
20:53
-
20:24
-
20:00
-
19:56
-
19:08
-
19:05
-
18:42
-
18:40
-
18:14
-
18:12
-
17:46
-
17:21
-
16:58