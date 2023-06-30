Ролик телеканала ТНТ-4 победил в номинации на голливудской Golden Trailer Awards 2023

В Лос-Анджелесе объявили победителей премии Golden Trailer Awards 2023. На церемонии выбирают лучшие трейлеры и рекламные ролики для кино, телевидения и различных платформ.

Среди победителей оказался один ролик российского производства от телеканала ТНТ-4. Он победил в номинации «Лучший иностранный проморолик на телевидении». Примечательно, что ТНТ-4 уже четвёртый год подряд побеждает в этой номинации.

Сам проморолик

Видео доступно на YouTube-канале Сергей Тараканов. Права на видео принадлежат ТНТ4.

Другие победители

Лучший трейлер боевика — «Джон Уик 4»

Лучший трейлер анимации — «Человек-паук: Паутина вселенных»

Лучший трейлер комедии — «Кокаиновый медведь»

Лучший трейлер драматического фильма — «Оппенгеймер»

С полным списком победителей можно ознакомиться в материале Deadline.