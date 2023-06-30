В iOS 17 появится функция расшифровки значков на бирке одежды

Как обратило внимание издание Macrumors, в бете iOS 17 обнаружили очень полезную функцию. Она позволяет расшифровывать значки на бирке одежды — для этого достаточно сделать фотографию с символом белья. Система автоматически предложит пользователю перевести содержимое на понятный для него язык.
Так, опция предоставляет короткую информацию о каждом значке. Например, с какой температурой можно стирать эту вещь, можно ли её отбеливать или сушить в стиральной машине. Всю информацию Apple берёт из базы данных Международной организации по стандартизации (ISO).
Опробовавшие функции журналисты заявляют, что даже в бете она работает отлично. При этом расшифровкой символов на белье всё не ограничится — функция позволяет в том числе перевести на понятный язык и многие другие символы, с которыми человек сталкивается в реальной жизни. Например, значки на приборной панели автомобиля.
У iOS 17 пока нет точной даты выхода. Вероятнее всего, новая версия ОС выйдет вместе с релизом iPhone 15 в сентябре.
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