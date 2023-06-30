Александр Невский приступит к съёмкам «Последних героев Рио Браво» уже этим летом
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Известный российский актёр, продюсер и яркий герой мемов Александр Невский объявил, что съёмки его нового боевика «Последние герои Рио Браво» стартуют уже этим летом. Ещё Невский заявил, что теперь вестерн — самый любимый его жанр.
Работа над картиной «Последние герои Рио Браво» начнётся уже этим летом. Вестерн стал моим любимым жанром!
Невский анонсировал «Последних героев Рио Браво» в мае этого года. Тогда он рассказал, что сценаристом нового боевика выступает Крэйг Хаманн. Ранее Крэйг придумал сюжет фильма «Разборка в Маниле». А постановку нового ковбойского экшена доверили Джо Корнету, который срежиссировал «Нападение на Рио Браво».
По словам Невского, «Последние герои Рио Браво» станут завершением кинотрилогии вестернов, в которую входят «Нападение на Рио Браво» и «Затерянные в Рио Браво».
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