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Стала известна чистая прибыль от продаж The Last of Us 2 и Horizon: Forbidden West

The Last of Us 2 и Horizon: Forbidden West заработали по $ 300 млн каждая
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Постапокалиптические игровые блокбастеры The Last of Us 2 и Horizon: Forbidden West заработали для Sony примерно по $ 300 млн каждая. Имеется в виду чистая прибыль, а не выручка, часть суммы с которой обычно покрывает затраты на маркетинг, оплату выпуска игр на дисках и на другие расходы.

Ранее стали известны бюджеты этих двух игровых блокбастеров. На разработку The Last of Us 2 ушло $ 220 млн, а создание Horizon Forbidden West обошлась Sony в $ 212 млн. О стоимости разработки этих AAA-игр и их чистой прибыли стало известно благодаря документам, которые всплыли в результате слушаний между Microsoft и Федеральной торговой комиссией США (FTC).

Над Horizon Forbidden West работала команда из 200 человек, а пиковое число разработчиков The Last of Us 2 достигало отметки 300.

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