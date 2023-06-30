В Counter-Strike 2 добавили возможность осмотра гранат с картами Nuke и Office

30 июня для бета-версии Counter-Strike 2 вышел большой патч с важными нововведениями. Вместе с ним Valve добавила обновлённые карты Nuke и Office, анимации осмотра гранат, а также ввела новый режим игры «Обычный».
Как отметили участники тестирования, улучшенные карты выглядят отлично, однако их куда больше впечатлили уникальные анимации для гранат. Для каждой из них разработчики добавили в том числе и редкие анимации, когда персонаж не просто осматривает, но и подбрасывает гранаты.
После выхода патча фанаты обнаружили в файлах игры скриншоты карты Inferno, которая претерпела довольно серьёзные изменения в CS2: в ней появилось некое подобие собора, а некоторые бочки и элементы интерьера заменили на растения в горшках.
Скриншоты карты Inferno в CS2
Фото: Valve
Фото: Valve
Фото: Valve
Фото: Valve
Релиз Counter-Strike 2 должен состояться до конца лета.
- 30 июня 2023
-
19:01
-
18:29
-
17:55
-
17:36
-
17:29
-
17:12
-
16:57
-
16:34
-
16:10
-
15:43
-
15:25
-
15:05
-
14:40
-
14:20
-
14:03
-
13:38
-
13:03
-
12:58
-
12:39
-
12:16
-
11:58
-
11:32
-
11:31
-
11:01
-
11:00
-
10:32
-
10:31
-
09:41
-
09:05
-
08:38
-
08:06
-
07:41
-
06:58
-
06:35
- 29 июня 2023
-
22:54