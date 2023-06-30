В Counter-Strike 2 добавили возможность осмотра гранат с картами Nuke и Office

30 июня для бета-версии Counter-Strike 2 вышел большой патч с важными нововведениями. Вместе с ним Valve добавила обновлённые карты Nuke и Office, анимации осмотра гранат, а также ввела новый режим игры «Обычный».

Как отметили участники тестирования, улучшенные карты выглядят отлично, однако их куда больше впечатлили уникальные анимации для гранат. Для каждой из них разработчики добавили в том числе и редкие анимации, когда персонаж не просто осматривает, но и подбрасывает гранаты.

После выхода патча фанаты обнаружили в файлах игры скриншоты карты Inferno, которая претерпела довольно серьёзные изменения в CS2: в ней появилось некое подобие собора, а некоторые бочки и элементы интерьера заменили на растения в горшках.

Скриншоты карты Inferno в CS2

Фото: Valve

Фото: Valve

Фото: Valve

Фото: Valve

Релиз Counter-Strike 2 должен состояться до конца лета.