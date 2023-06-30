Рыночная стоимость Apple превысила рекордные $ 3 трлн

Сегодня, 30 июня, на торгах стоимость одной акции Apple достигла отметки $ 190,8. В результате рыночная стоимость корпорации возросла до рекордных $ 3 трлн.
Впервые стоимость Apple составила такую огромную сумму на торгах в январе 2022 года. Но тогда акции компании немного просели к концу дня. Поэтому эта капитализация в итоге достигнута не была.
Сейчас рыночная стоимость Apple оценивается в $ 3,04 трлн. Это абсолютный рекорд за всю 43-летнюю историю существования компании. Корпорация сейчас стоит дороже Microsoft ($ 2,543 трлн), Saudi Aramco ($ 2,079 трлн), Google ($ 1,540 трлн) и Amazon ($ 1,344 трлн).
Рыночная стоимость ведущих корпораций
Фото: Global Ranking
Аналитики компании Wedbush уверены, что акции Apple не будут падать в цене, а, наоборот, продолжат дорожать. По их данным, реальная рыночная стоимость корпорации составляет $ 3,5 трлн. Эксперты считают, что к 2025 году компания будет стоить целых $ 4 трлн.
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