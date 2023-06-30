На полное прохождение Baldur’s Gate 3 уйдёт 200 часов

Среднее время прохождения масштабного ролевого приключения Baldur’s Gate 3 займёт от 70 до 100 часов. Об этом сообщил глава Larian Studios Свен Винке.

По словам Винке, чтобы пройти Baldur’s Gate 3 на все 100%, потребуется около 200 часов. По его словам, игру можно будет проходить и в течение целого года, потому что всё зависит от стиля прохождения сольно или совместно с другими геймерами.

Топ-менеджер добавил, что Baldur’s Gate 3 более чем реиграбельна и поражает своим масштабом. Он уверяет, что игра будет раскрываться с самых разных сторон, когда люди будут перепроходить её за разные классы и расы.

Baldur's Gate 3 выйдет на ПК 3 августа, а до PlayStation 5 она доберётся 5 сентября этого же года. Пока неизвестно, когда проект собираются выпускать на Xbox Series. Студии Larien с оптимизацией на Xbox Series помогает сама Microsoft.