Культовый режиссёр Эмир Кустурица снимет фильм по романам Николая Гоголя
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Знаменитый режиссёр Эмир Кустурица анонсировал свой новый проект. Он снимет фильм по произведениям легендарного русского писателя Николая Гоголя. Производство ленты начнётся в 2024 году.
Кустурица выражал желание снять что-то по мотивам произведений Николая Гоголя ещё в феврале. Проект уже имеет название — «Три женщины и мёртвые души».
Это правда, фильм называется «Три женщины и мёртвые души». Работа над фильмом начнётся в следующем году.
Эмир Кустурица давно прославился как режиссёр ярких, музыкальных, юморных, драматичных и при этом самобытных картин. В его фильме «Аризонская мечта» главную роль исполнил Джонни Депп. В копилке постановщика масса наград, в том числе целых пять «Пальмовых ветвей».
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