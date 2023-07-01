Культовый режиссёр Эмир Кустурица снимет фильм по романам Николая Гоголя

Знаменитый режиссёр Эмир Кустурица анонсировал свой новый проект. Он снимет фильм по произведениям легендарного русского писателя Николая Гоголя. Производство ленты начнётся в 2024 году.

Кустурица выражал желание снять что-то по мотивам произведений Николая Гоголя ещё в феврале. Проект уже имеет название — «Три женщины и мёртвые души».

Это правда, фильм называется «Три женщины и мёртвые души». Работа над фильмом начнётся в следующем году.

Эмир Кустурица давно прославился как режиссёр ярких, музыкальных, юморных, драматичных и при этом самобытных картин. В его фильме «Аризонская мечта» главную роль исполнил Джонни Депп. В копилке постановщика масса наград, в том числе целых пять «Пальмовых ветвей».