BetBoom Team победила 9Pandas в рамках группового этапа Bali Major 2023 по Dota 2

На Бали завершились матчи третьего игрового дня Bali Major 2023 по Dota 2. Участники глобального чемпионата провели ещё по два тура групповой стадии.
В подгруппе А своё лидерство укрепила Team Liquid, обыграв российскую Team Spirit. «Драконы», в свою очередь, опустились на промежуточное четвёртое место, но у Spirit осталось три матча с коллективами из зоны вылета.
Фото: liquipedia
Программу группы B завершило яркое дерби двух российских команд — в упорной борьбе BetBoom Team переиграла 9Pandas со счётом 2:0. Это позволило BetBoom остаться в группе лидеров вместе с Quest Esports и Gaimin Gladiators.
Фото: Liquipedia
Напомним, четыре лучшие команды из каждой группы пройдут в верхнюю сетку плей-офф, ещё две — в нижнюю сетку, остальные три покинут турнир.
Bali Major 2023 — третий и последний мэйджор текущего сезона. Команды разыгрывают призовой фонд в размере $ 500 тыс. и рейтинговые очки, необходимые для попадания на чемпионат мира The International.
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