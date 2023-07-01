Авторы Terraria из-за популярности игры не могут начать разработку нового проекта

Создатель Terraria Эндрю Спинкс заявил, что ему и его команде сложно отпустить своё детище, потому что и после 12 лет существования оно всё ещё пользуется популярностью среди геймеров и отлично продаётся. Поэтому разработчики продолжают снабжать свою песочницу обновлениями.

Спустя 12 лет игра всё ещё продаётся как горячие пирожки. Когда такой спрос, сложно двинуться дальше.

Эндрю отметил, что он с коллегами уже выпустили весь задуманный контент для Terraria, но команда планирует дальше полировать игру, улучшая все её составляющие. При этом у Спинкса уже накопилось немало идей для трёх новых проектов.

У меня в голове есть идеи для трёх разных игр. Было бы круто, если бы все они увидели свет.

По состоянию на май 2023 года продажи Terraria достигли отметки 44,5 млн копий на всех платформах.