Шоу «Ван Пис» для Японии озвучат оригинальные актёры аниме-сериала

Маюми Танака озвучивала пирата-прохвоста Манки Д. Луффи в оригинальном аниме «Ван Пис». На выставке Anime Expo 2023 в Лос-Анджелесе стало известно, что она снова подарит свой голос персонажу — в сериальной адаптации от Netflix для японского дубляжа. В ней главную роль играет Иньяки Годой. Остальные актёры озвучки оригинального аниме тоже вернутся к своим героям в новом шоу.

Маюми считает Иньяки идеальным актёром для экранизации аниме-сериала и оригинальной манги.

Я озвучиваю Луффи уже более 23 лет и думаю, что у каждого в сердце есть немного Луффи. Иньяки, который играет Луффи в этом сериале, очень весёлый и жизнерадостный. Он действительно идеальный Луффи! Я очень рада возможности озвучить Луффи и в этой адаптации.

Анонс японского каста озвучки сериала «Ван Пис»

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Японский каст озвучки сериала «Ван Пис»

Маюми Танака — Манки Д. Луффи

Казуя Накаи — Ророноа Зоро

Акеми Окамура — Нами

Каппей Ямагучи — Усопп

Хироаки Хирата — Винсмок Санджи

Получается, что у фанатов оригинального аниме будет мотивация смотреть шоу с японской озвучкой и любыми нужными субтитрами — потому что в ней «те самые голоса».