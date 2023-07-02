Античит в Call of Duty вызывает у читеров галлюцинации

Разработчики из Team Ricochet презентовали новую античитерскую систему для Call of Duty — Migitations. Она уникальна тем, что занимает внимание читеров виртуальными бойцами. По словам разработчиков, пока недобросовестные игроки заняты битвами с ботами, реальные игроки могут наслаждаться честной игрой.
Созданных системой Migitations ботов видят только читеры, поэтому обычные бойцы в игровых сессиях могут без проблем наслаждаться жаркими перестрелками.
Эти «галлюцинации» выглядят, двигаются и ведут себя как настоящие игроки и показывают ту же информацию, которую настоящий игрок видел бы в читерском программном обеспечении. Игра помещает эти «галлюцинации» рядом с подозрительным игроком, и если он каким-либо образом взаимодействует с ними, система признаёт его читером.
Migitations не удаляет читера из игровой сессии, а собирает данные об используемом им читерском программном обеспечении. Таким образом Team Ricochet может в будущем обнаруживать других игроков с такими же читами и запрещать им пользоваться этими программами.
- 2 июля 2023
-
18:52
-
18:22
-
17:36
-
17:01
-
16:26
-
15:37
-
15:00
-
14:37
-
14:06
-
13:30
-
12:49
-
12:28
- 1 июля 2023
-
21:37
-
21:00
-
18:46
-
18:02
-
17:05
-
16:30
-
16:08
-
15:41
-
15:35
-
15:05
-
14:27
-
13:59
-
13:23
-
12:52
-
12:31
- 30 июня 2023
-
21:56
-
21:36
-
21:04
-
21:00
-
20:28
-
19:58
-
19:32
-
19:29