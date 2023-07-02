Античит в Call of Duty вызывает у читеров галлюцинации

Разработчики из Team Ricochet презентовали новую античитерскую систему для Call of Duty — Migitations. Она уникальна тем, что занимает внимание читеров виртуальными бойцами. По словам разработчиков, пока недобросовестные игроки заняты битвами с ботами, реальные игроки могут наслаждаться честной игрой.

Созданных системой Migitations ботов видят только читеры, поэтому обычные бойцы в игровых сессиях могут без проблем наслаждаться жаркими перестрелками.

Эти «галлюцинации» выглядят, двигаются и ведут себя как настоящие игроки и показывают ту же информацию, которую настоящий игрок видел бы в читерском программном обеспечении. Игра помещает эти «галлюцинации» рядом с подозрительным игроком, и если он каким-либо образом взаимодействует с ними, система признаёт его читером.

Migitations не удаляет читера из игровой сессии, а собирает данные об используемом им читерском программном обеспечении. Таким образом Team Ricochet может в будущем обнаруживать других игроков с такими же читами и запрещать им пользоваться этими программами.