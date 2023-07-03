Энтони Маки мечтал сыграть в Marvel не Сокола, а другого важного героя

Звезда проектов Marvel Studios Энтони Маки в недавнем интервью рассказал, что мечтал сыграть в киновселенной другого персонажа, а не Сокола, но его мечте не суждено было сбыться.

Как отметил Маки, он хотел сыграть Чёрную пантеру, но эту роль отдали Чедвику Боузману, а Энтони досталась честь воплотить образ Сокола, друга Капитана Америка.

Я никогда не забуду этого. Джо Руссо как-то сказал: «Послушай, итак, мы снимем этот фильм. Мы хотим, чтобы ты был в нём. Пока мы не можем сказать, какого персонажа ты играешь. Ты бы взялся за это?». Я сразу ответил, что мне это интересно.

В итоге сейчас в киновселенной Marvel оригинального Капитана Америку, которого играл Крис Эванс, заменит Энтони Маки. Увидеть его в образе нового Капитана Америка можно будет в фильме «Капитан Америка: Дивный новый мир», который можно будет увидеть с 3 мая 2024 года.