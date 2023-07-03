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Российских блогеров предложили штрафовать на 3 млн рублей

Российских блогеров предложили штрафовать на 3 млн рублей
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По информации «РИА Новости», российских блогеров предложили штрафовать на сумму до 3 млн рублей за размещение рекламы товаров и услуг из недружественных стран. К таким, например, относятся США, Канада и Норвегия.

С такой инициативой выступили в Ассоциации развития бизнес-патриотизма «АВАНТИ». Соответствующие обращения ассоциации направлены на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина, спикеров Совфеда и Госдумы Валентины Матвиенко и Вячеслава Володина, главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной.

Учитывая рост влияния блогеров-инфлюенсеров на взгляды и предпочтения интернет-аудитории, в том числе за счёт демонстрации прямой и скрытой рекламы, прошу вас оценить целесообразность введения запрета блогерам на рекламу товаров и услуг из недружественных стран в социальных сетях, видеохостингах и мессенджерах.

Отмечается, что за систематическое нарушение запрета блогеров предлагается вносить в реестр иностранных агентов.

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