Netflix очень быстро снял спин-офф «Ведьмака» про банду «Крысы» — Redanian Intelligence

По информации издания Redanian Intelligence, которое специализируется на сериале «Ведьмак» от Netflix, сообщило, что съёмочный процесс спин-оффа основного шоу про банду «Крысы» завершился. Притом случилось это в два раза быстрее запланированного.
Изначально сообщалось, что снимать восьмисерийный проект будут с апреля по сентябрь этого года, то есть почти в течение полугода, однако производство якобы завершилось всего за два месяца. Как отметили в Redanian Intelligence, два месяца — слишком мало для того, чтобы снять восемь эпизодов.
Письмо в честь завершения съёмок шоу
Фото: Redanian Intelligence
В издании также поразмышляли, что такой маленький производственный срок может быть связан с сокращением эпизодов шоу до трёх или четырёх. Не исключают даже полнометражный фильм, но это маловероятно.
Спин-офф «Ведьмака» про банду «Крысы» выйдет где-то между третьим и четвёртым сезонами «Ведьмака». Известно, что, помимо Кристелл Элвин, Фабиана МакКаллума и Эгги Адамс, в проекте сыграет и Дольф Лундгрен.
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