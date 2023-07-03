Стартовали съёмки второго сезона сериала «Укрытие» с Ребеккой Фергюсон

30 июня на Apple TV+ завершился первый сезон «Укрытия» — научно-фантастического сериала, снятого по книгам американского писателя Хью Хауи. Шоу стало большим успехом для Apple: его продлили на второй сезон ещё до окончания первого.
Судя по всему, в Apple действительно верили в успех шоу, потому что съёмки продолжения уже стартовали. Об этом рассказала Ребекка Фергюсон, исполняющая главную роль в сериале. Она пока не знает, сколько они продлятся и когда состоится премьера второго сезона. Возможно, это произойдёт уже осенью 2024 года. При этом девушка отмечает, что впереди её ждёт как минимум два-три года, которые она посвятит сериалу.
В «Укрытии» история разворачивается вокруг 10-тысячного поселения, которое живёт на 144 этажах глубоко под землёй. Это общество считает, что поверхность токсична и уже не приспособлена для жизни, однако не все согласны с этой теорией. В сериале центральных героев играют Ребекка Фергюсон («Дюна»), Рашида Джонс («Социальная сеть»), Коммон («Джон Уик 2») и Тим Роббинс («Побег из Шоушенка»).
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