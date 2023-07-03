Инсайдеры раскрыли первые детали мультиплеерной The Last of Us и The Last of Us 3

Издание Insider Gaming обратило внимание на появившиеся детали The Last of Us: Factions — мультиплеерной игры, которую сейчас активно делает Naughty Dog. Игру уже давно ждут, однако авторы пока не торопятся делиться её деталями.
Из утекшей информации от разных инсайдеров стало известно, что в Factions появится как минимум пять новых персонажей: Лукас, Мейсон, Вэл, Эзра и Грейси. Неким аналогом базы этих героев послужит старинный дом в викторианском стиле на окраине безымянного города.
Что касается The Last of Us 3, то инсайдер под ником ViewerAnon сообщил, что Элли и в триквеле останется главным героем, а захват движений для игры и запись реплик пройдут в конце этого года. Если, конечно, всем понравится сценарий.
Naughty Dog не анонсировала ни The Last of Us: Factions, ни The Last of Us 3. Показ мультиплеерного тайтла ждали на презентации Sony, но демонстрацию, видимо, придётся подождать.
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