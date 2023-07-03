Второй набор платных сюжетных миссий в Overwatch 2 выйдет не раньше 2024 года

В середине июня Blizzard раскрыла первые детали сюжетных миссий в Overwatch 2. Оказалось, что они будут платными, а первый набор заданий появится со стартом шестого сезона в августе.
Продюсер Overwatch 2 Джаред Нойсс рассказал, что у разработчиков пока нет точного расписания выхода последующего одиночного контента. Он заявил, что игрокам точно не стоит ждать новых миссий как минимум в ближайшие несколько сезонов. Это означает, что следующие сюжетные задания добавят в игру не раньше 2024 года.
Как отметил Нойсс, в Blizzard пытаются найти баланс между быстрым выпуском нового сюжетного контента и внесением изменений на основе отзывов игроков. Судя по всему, поэтому между новыми миссиями и будет такой большой перерыв: авторы сперва изучат реакцию пользователей и только потом приступят к разработке новых заданий.
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