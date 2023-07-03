Azure Ray использовала баг на Bali Major по Dota 2 — команду могут снять с турнира

Китайскую команду Azure Ray обвинили в использовании запрещённого бага во время матча групповой стадии Bali Major 2023 по Dota 2.

Сообщается, что коллектив в игре против nouns использовал игровую уязвимость со Смотрителями — на них можно нажать даже в тумане войны, чтобы узнать, захвачены ли они вражеской командой или нет.

Организаторы в соцсетях заявили о том, что результат матча может быть пересмотрен и коллективу засчитают техническое поражение на карте. В этом случае Azure Ray потеряет шансы выйти в плей-офф и покинет турнир.

Тем не менее спустя несколько минут сообщение от организаторов Bali Major было удалено. Менеджер 9Pandas Мария Гунина сообщила, что финальное решение о наказании ещё не принято.