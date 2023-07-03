Популярный сервис с «гифками» Gfycat закроется 1 сентября
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Популярный сервис GIF-файлов прекратит работу уже 1 сентября. Об этом сообщается на главной странице сервиса — администрация портала предложила пользователям сохранить свои любимые «гифки», потому что все данные на сайте полностью исчезнут.
Фото: Gfycat
Кроме того, GIF-изображения с Gfycat перестанут воспроизводиться и на сторонних ресурсах, так как хостинг полностью прекратит свою работу. Вместо зацикленной анимации пользователи увидят лишь сообщение об ошибке.
Портал Gfycat запустился в 2015 году и очень быстро стал одним из лидеров в сфере распространения GIF-анимаций. В 2022 создателей сервиса перекупила компания Snap, а через год сайт столкнулся с проблемами с сертификатами TLS. Судя по всему, найти решение авторы так и не смогли.
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